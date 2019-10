publié le 17/10/2019 à 08:08

Il y a de plus en plus de pauvres en France. Selon le dernier rapport de l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 8,9 en 2017 à 9,3 millions en 2018, soit la plus forte hausse depuis 8 ans.



C'est le coût du logement qui plombe le budget des ménages les plus modestes. Les APL ont été rognées, les loyers HLM pèsent de plus en plus lourd et les mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat n'ont pas vraiment permis de compenser. Les personnes les moins aisées n'ont, en effet, rien retiré de la baisse de la taxe d'habitation, dont elles étaient déjà exonérées, ni des chutes des taux d'intérêt immobilier, car elles n'ont pas les moyens de devenir propriétaire. De même pour la réduction des cotisations sociales sur les salaires, les plus pauvres sont généralement sans emploi.

D'autre part, les dispositions prises par le président après la crise des Gilets Jaunes ne sont entrées en vigueur qu'en 2019. Les chiffres de 2018 de l'Insee montrent également que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est resté quasiment stable l'an dernier.



À écouter également dans ce journal

Nordahl Lelandais - La famille d'un jeune homme décédé en 2015 a déposé une plainte contre X. Ils soupçonnent Nordahl Lelandais d'être à l'origine de la mort de leurs fils. Une affaire jusqu'ici classée comme un "accident".



Offensive turque en Syrie - Le secrétaire d'État Mike Pompeo et le vice-président des États-Unis Mike Pence vont rencontrer Erdogan, dans le but d’obtenir un cessez-le-feu en Syrie.

Attaque de la Préfecture de police - Les 5 personnes de l'entourage de Mickaël Harpon, arrêtées le 14 octobre dernier, ont été relâchées. Parmi elles, un imam fiché S, renvoyé par la salle de prière dans laquelle il officiait.