Grève RATP : les prévisions de trafic du lundi 30 décembre

publié le 29/12/2019 à 17:30

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce lundi 30 décembre pour le 26e jour de mobilisation. Les transports en commun seront encore très perturbés en Île-de-France. La RATP a révélé ses prévisions de trafic : seules les lignes 1 et 14 circuleront normalement.

Entre 6h30 et 9h30 et 16h30 et 19h30, les lignes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 fonctionneront. Prévoir 1 train sur 4 entre Havre Caumartin et Pont de Levallois pour la ligne 3. Il y aura 1 train sur 3 sur la ligne 4, 1 train sur 4 sur la ligne 5 entre bastille et Place d'Italie. Les lignes 7,9 et 10 tourneront avec 1 train sur 2. Quant à la ligne 8, il y aura 1 train sur 3 uniquement le matin entre Reuilly-Diderot et Créteil Pointe du Lac et l'après-midi entre Concorde et Créteil Pointe du Lac.

Pour la ligne 2, prévoyez 1 train sur 3 et 1 train sur 2 sur la ligne 11, entre 6h30 et 9h30. Entre 13h et 18h, la ligne 3 bis circulera avec 1 train sur 4. Enfin entre 16h30 et 19h30, il y aura 1 train sur 2 entre Place d'Italie et Nation sur la 6 et 1 train sur 5 entre Falguière et Mairie d'Issy sur la 12.

Le trafic sera totalement interrompu sur les métros 7 bis et 13.

En ce qui concerne le tramway, le T1, T2, T3b, T5 et T6 circuleront normalement. Le T3a bénéficiera d'un trafic quasi normal. Même chose pour le T7 et le T8.

Il y aura 1 RER A sur 2 de 6h30 à 19h30 sur les branches St-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger, MLV/Chessy et le tronçon central. 1 RER B sur 2 circulera de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30.

Pour les bus, 3 sur 4 rouleront en moyenne toute la journée.

[Mouvement Social]⚠️Le trafic pour le lundi 30 décembre restera très perturbé, avec toutefois une amélioration significative par rapport au vendredi 27 pour tous les modes de transport notamment sur le #métro et #RER #RATP.Le détail des prévisions⬇️& sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/W26PSaWzBx — RATP Group (@RATPgroup) December 29, 2019