publié le 12/11/2019 à 07:28

C'est le jour-J pour les souscripteurs des fameux prêts toxiques de la filiale crédit de BNP Paribas. Le procès pour "pratique commerciale trompeuse" s'ouvre ce mardi 12 novembre à Paris. Entre 2008 et 2009, les particuliers avaient eu accès à des prêts à haut risque avec un crédit indexé sur les francs suisses.

Attirées par un taux de remboursement très intéressant, 4.600 personnes étaient tombées dans le piège. La crise de l'euro en 2010 a fait s'envoler les capitaux à rembourser, mettant certains souscripteurs dans de grandes difficultés financières.

Pascal, un gendarme de 41 ans, a témoigné sur RTL ce mardi matin. Il avait souscrit avec son épouse à un prêt immobilier de 134.500 euros, avec une mensualité de 800 euros. En 2019, il se retrouve à devoir rembourser 155.000 euros. "C'est un puit sans fond", a-t-il déclaré. Le couple espère une renégociation du prêt ou une annulation.

