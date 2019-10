publié le 04/10/2019 à 13:28

De nombreuses banques en ligne proposent d'ouvrir des comptes gratuitement, une proposition alléchante qui montre à quel point le secteur bancaire a changé ses pratiques en 10 ans.

Certes, le poids des services financiers est plutôt stable, si l'on en croit la Fédération bancaire française que citent Les Échos. Les opérations bancaires représentent 0,4 % des dépenses moyennes des ménages, mais ce que vous coûte un virement, une carte bleue ou un retrait à l'étranger a beaucoup changé.

Une chose est sûre, les banques ont accéléré la numérisation de leurs services. Il est généralement désormais possible de consulter son solde sur son smartphone, mettre en place un virement programmé ou encore commander un nouveau chéquier.

Si ces opérations sont désormais globalement gratuites sur internet, lorsque vous demandez à effectuer ces mêmes démarches en agence, il vous en coûtera plus cher qu'avant. Selon le cabinet Semaphore qui a analysé pour le journal économique les prix de 18 différentes banques, un virement en agence coûte en moyenne 28 % de plus qu'en 2010 (3,70 euros par virement). Un retrait en agence coûte 61 % de plus qu'il y a neuf ans et la location d'un coffre-fort coûte 14 % de plus, avec une facture annuelle moyenne de 99 euros.

Les "frais de tenue de compte" explosent. Le simple fait de posséder un compte courant domicilié dans une banque a été multiplié par 11 ! En 2010, tenir un compte vous coûtait en moyenne 1,43 euros, c'est maintenant 17,06 euros qu'il faut débourser tous les ans.