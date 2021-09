Journées du patrimoine 2021 : quels lieux à découvrir en France

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les journées européennes du patrimoine se déroulent chaque année, le troisième week-end de septembre. Ce qui correspond au 18 et 19 septembre 2021. Après plusieurs mois compliqués en raison de la crise sanitaire, cette 38e édition aura pour thème "Patrimoine pour tous". Une façon de célébrer la réouverture des établissements patrimoniaux, avec du public.

Lors de cette édition particulière, en raison de la crise sanitaire, des mesures ont tout naturellement été mises en place. "Tous les organisateurs des établissements et manifestations prévus dans le cadre de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine devront garantir, à l’entrée du lieu, le contrôle des passes sanitaires de tous les visiteurs âgés de plus de 18 ans (les mineurs ne doivent pas être contrôlés)". Comme il est indiqué sur la page "Sécurité et contexte sanitaire" du site des journées européennes du patrimoine.

Que faire à Paris ?

À Paris, ce ne sont pas les lieux d'exception à visiter qui manquent. Comme chaque année, l'Hôtel d'Évreux, plus connu sous le nom de Palais de l'Élysée, sera accessible au public durant les deux jours. Il demeure d'ailleurs l'un des lieux les plus visités lors des Journées du patrimoine.

D'autres lieux de la capitale ouvriront leurs portes lors de cette occasion. C'est le cas de l'Assemblée Nationale. Au programme, visite du Palais Bourbon, l'Hôtel de Lassay ainsi que des jardins. L'Institut de France participe également à cette 38e édition des journées du patrimoine tout comme la Banque de France. Attention tout de même à ne pas vous faire avoir, puisque certains lieux seront accessibles uniquement sur inscription.

Quels bons plans à Lyon, Marseille, Bordeaux...?

Dans le reste de l'hexagone, des centaines d'établissements ouvriront eux aussi leurs portes pour les Journées du patrimoine. Comme à Lyon, la Basilique Notre-Dame de Fourvière qui surplombe la ville. Chaque année, celle-ci accueille plus de 2,5 millions de pèlerins et visiteurs.

Du côté de Marseille, vous pourrez notamment découvrir la Savonnerie Fer à Cheval. La plus ancienne savonnerie de Marseille sera ouverte samedi et dimanche, de 10 heures à 19 heures.

À Bordeaux, c'est la Tour Pey-Berland de la Cathédrale Saint-André qui semble incontournable. Avec son style gothique flamboyant, la Tour Pey-Berland, clocher du XVe siècle, avait été isolée de la cathédrale afin de ne pas fragiliser ses fondations.

En Bourgogne, à Dijon, vous pourrez visiter le Palais des Ducs et des États de Bourgogne. Monument emblématique de la ville, c'est une découverte pleine d'histoire qui vous attend. Des visites de 30 à 45 minutes seront organisées à partir de 11 heures, samedi et dimanche.



Découvrez l'intégralité de établissements à visiter, partout en France, sur le site des journées européennes du patrimoine.