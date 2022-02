Le professeur Jean-François Delfraissy n'a jamais fait partie des plus optimistes sur l'évolution de la crise sanitaire mais ce matin, derrière son masque, il a le sourire. Selon lui, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère du coronavirus et il est temps d'en finir avec certaines restrictions, notamment l'une des mesures phares : le passe vaccinal.

Le président du Conseil scientifique s'est exprimé auprès de nos confrères du Parisien ce jeudi 17 février. "Si les bons chiffres se poursuivent, envisager de lever le passe vaccinal dès le printemps me paraît envisageable", estime-t-il. Jean-François Delfraissy reste néanmoins prudent et souhaite rappeler que nous n'en avons pas terminé avec le virus. Deux ans après, nous sortons de la crise pour entrer dans une phase chronique. Le virus pourrait ressembler à la grippe avec des pics épidémiques liés à l'apparition de variants.

Tout cela semble aller dans le sens de ce que propose Olivier Véran depuis ce mardi. Le ministre de la santé parle également de lever des restrictions et pourquoi pas le fait de ne plus être obligé de porter un masque au début du printemps. Pour le président du Conseil scientifique, il faut en finir avec cette obligation même si ce dernier continuera à le mettre dans les transports : "À mon âge, j'ai 73 ans, je fais partie des personnes âgées à risque", a-t-il dit.

Enfin, Jean-François Delfraissy le confirme : oui, il y aura une nouvelle campagne de vaccination pour une quatrième dose de vaccin en octobre mais seulement pour les plus fragiles. C'est ce que font les Israéliens et c'est efficace.

