Faut-il réautoriser les chasses traditionnelles d'oiseaux ?

Qu'adviendra-t-il de ces méthodes de chasses "traditionnelles" d'oiseaux ? Au mois d'août, le Conseil d'État jugeait non conforme aux exigences du droit européen, et annulait donc l'autorisation de la chasse des vanneaux huppés, pluviers dorés, alouettes des champs, grives et merles noirs à l’aide de filets ou de cages. Une décision sur laquelle cherche à revenir le gouvernement.

Ce samedi 18 septembre, des manifestations en défense de ces techniques de chasse auront lieu pour exprimer une "colère contre le Conseil d'État qui menace des chasses traditionnelles". Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération des Chasseurs, regrette que ces chasseurs soient "emmerdés", alors que ces techniques sont employées par peu de gens et sont "non-rentables".

"Pour les chasses traditionnelles, il n'y a pas de difficulté sur les conditions de la mort. Ils sont tués proprement afin d'être mangés", assure encore le représentant de l'industrie de la chasse. "La tradition n'est pas choquante et il faut la respecter".

La décision du Conseil d'État s'était appuyée sur l'interdiction, au niveau européen, des "techniques qui capturent des oiseaux massivement et sans distinction d’espèce". La juridiction estimait par ailleurs que "ces méthodes de chasse, certes traditionnelles, sont les seules permettant de procéder à la capture des vanneaux huppés, pluviers dorés, alouettes des champs, grives et merles noirs".