Halloween 2022 : les magasins pris d'assaut avant la fête

Ne soyez pas surpris lundi 31 octobre si vous croisez des petits squelettes ou des morts-vivants qui vous demandent des bonbons : ce sont juste des enfants déguisés à l'occasion d'Halloween. Désormais, la fête à largement dépassé les frontières des États-Unis puisque six Français sur dix y participent. Durant cette période, les vendeurs de confiseries réalisent 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Les boutiques de costumes et de déguisements sont eux aussi prises d'assaut.

Il y a une semaine encore, les mugs en forme de citrouille et les chapeaux de sorcière trônaient à l'entrée de ce magasin de décoration parisien. Mais maintenant, tout est parti. "On a été victime de notre succès cette année", s'enthousiasme Laura alors qu'il ne reste plus que des serre-têtes araignée et des autocollants chauve-souris à coller sur les fenêtres. "Les entreprises décorent et même les écoles ont joué le jeu cette année", poursuit la responsable, qui n'a jamais vu un tel engouement pour Halloween en sept ans de carrière.

En cause, notamment, la pandémie de coronavirus. Avant cela, "ce n'était pas aussi intense. C'est la privation qu'il y a eu pendant deux ans et le fait de pouvoir se retrouver tous ensemble, que les enfants puissent aller chercher leurs bonbons et se déguiser à nouveau qui ont beaucoup joué", estime-t-elle.

Plus de bonbons en forme d'œil ni de guimauve en forme de fantôme : les clients de 4 ans comme ceux de 77 ans ont déjà tout prévu pour Halloween. Pendant que des adolescents prévoient des soirées déguisées entre copains, les plus petits peaufinent les derniers détails des costumes. Ont-ils peur ? "Tant qu'on sait que c'est du faux", tout va bien, assure l'un d'eux.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Lucas, le principal suspect dans la disparition de Justine Vayrac, a été mis en examen jeudi 27 octobre pour "viol, séquestration sans libération volontaire et meurtre".



Énergie - Les factures d'électricité des PME et TPE seront en partie payées par l'État pour les aider face à l'explosion des coûts de l'énergie, ont annoncé Élisabeth Borne et Bruno Le Maire jeudi 27 octobre.



Tech - Elon Musk a pris le contrôle de Twitter jeudi 27 octobre après avoir conclu l'acquisition du réseau social pour 44 milliards de dollars.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info