Les infos de 5h - Guerre en Ukraine : la ville d'Odessa se barricade

Dans le port stratégique d'Odessa, la ville est minée. Ce qui en fait l'une des zones les plus dangereuses du monde. Les autorités ont déployé des mines au bord de l'eau et des mines immergées au large.

"Tout est à l'arrêt, je n'ai plus de travail, c'est un port fantôme et surtout n'allez pas partout, c'est dangereux" avertit Arthur, un docker local. Les militaires font des rondes 24 heures sur 24. Seuls quelques dockers peuvent entrer et la majorité a perdu son emploi, comme les 1.000 salariés que dirige Viktor Perenstenko. "Pour Poutine, nous sommes une cible, son but est de détruire notre économie" explique-t-il.

Ce qui l'inquiète également, ce sont le nombre de mines déployées. "À mon avis, cela prendra au moins deux mois pour nettoyer toutes ces mines une fois la guerre finie" poursuit celui qui estime également que des bateaux commerciaux pourraient couler à cause de ces armes. Au large, cinq navires russes sont visibles.

À écouter également dans ce journal

Ukraine - Les négociations reprennent aujourd'hui entre les Russes et les Ukrainiens. Dans le même temps, un cessez-le-feu a été déclaré à Marioupol pour évacuer les civils.

Présidentielle - Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin ont été dépêchés hier soir pour éteindre l'incendie naissant sur l'utilisation massive des cabinets de conseil, dont McKinsey.

Cinéma - À 67 ans, l'acteur Bruce Willis annonce prendre sa retraite en raison d'une aphasie.