Les infos de 5h - Gironde : un bateau de croisière déclenche une grosse vague chez des habitants

À écouter Le journal RTL de 5h du 24 mai 2023 00:08:38

Que s'est-il passé dans la soirée du samedi 20 mai près de Bordeaux ? Un bateau de croisière est soupçonné d'avoir provoqué une vague géante qui s'est engouffrée sur une maison située sur les berges de la Garonne, alors que la météo était clémente et sans vent.

Les regards se tournent donc vers un paquebot passé juste avant l'incident. Louise, qui habite la maison touchée, à Saint-Louis-de-Montferrand, revient sur le déroulé des faits : "On était installé là et on a vu arriver cette masse d'eau. L'eau est rentrée dans la cave, dans le sous-sol. Il y avait de tout, des souches, des parpaings, des branches". "Cela m'a ravagé la cave", fustige-t-elle.

"On est resté un moment hébétés. Moi, je me suis levée, je me suis penchée et j'ai dis que c'était le bateau, qui avait dépassé la maison. Ce n'était pas les marrées, il n'y avait pas de vent donc pour moi c'est le bateau, c'est sûr", témoigne Louis. "Je voudrais qu'on me rembourse au moins tous les dégâts que j'ai", ajoute-t-elle également.

Faits divers - Un hommage dans l'ensemble des hôpitaux de France. Le ministre de la Santé François Braun a demandé "une minute de silence dans tous les hôpitaux" mercredi 24 mai à midi, deux jours après l'agression de deux salariées du CHU de Reims, qui a coûté la vie à une infirmière de 37 ans.

Politique - Marine Le Pen est jugée crédible par plus d'un tiers des Français. Selon un nouveau sondage révélé par RTL, le soupçon d'incompétence contre la leader du Rassemblement National s'estompe. Parmi les personnalités politiques, l'ancienne candidate à la présidentielle arrive juste derrière Édouard Philippe.



États-Unis - Le gouverneur de Floride Ron DeSantis annoncera mercredi sa candidature à l'investiture républicaine pour concurrencer Donald Trump en vue de l'élection présidentielle américaine de 2024, lors d'une discussion avec le patron de Twitter Elon Musk.

