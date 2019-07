et Léa Stassinet

publié le 16/07/2019 à 22:45

Trois mois après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi qui doit encadrer sa restauration mardi 16 juillet. Le texte n'a cependant pas fait consensus malgré l'émotion unanime des parlementaires.

Approuvé à l'Assemblée nationale par 91 voix, avec 8 votes contre et 33 abstentions, ce texte entend répondre à l'ambition fixée par le président Emmanuel Macron de voir l'édifice restauré en cinq ans. Il prévoit notamment l'organisation et le contrôle de la collecte et de l'utilisation des dons qui ont afflué, ainsi que la coordination des travaux délicats à mener sur ce joyau du patrimoine mondial.

Mais si la quasi-totalité de l'opposition a réaffirmé son attachement à ce monument national presque millénaire, elle a de nouveau dénoncé le recours à une "loi d'exception inutile", menée dans "la précipitation" et instaurant des "dérogations inadmissibles" aux règles du patrimoine.

Un délai qui "n'a aucun sens"

"Vouloir imposer d'en haut un délai de cinq ans n'a aucun sens", a dénoncé Brigitte Kuster LR. "Il faut accepter que le temps de la reconstruction ne soit pas celui du politique ou de l'évènementiel", a approuvé la socialiste Michèle Victory, en référence aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

"Nous ne confondons pas vitesse et précipitation", a répondu à plusieurs reprises le ministre de la Culture Franck Riester, en évoquant "un délai ambitieux, volontariste qui permet de mobiliser l'ensemble des équipes concernées".

