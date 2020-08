publié le 06/08/2020 à 19:39

Le groupe Géant Casino a présenté ses excuses ce jeudi 6 août au soir à cette jeune femme qui n'a pas pu rentrer dans une supérette en raison de son décolleté, dans le Var, à Six-Fours-les-Plages le 31 juillet dernier.

L'histoire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et la jeune femme a reçu de nombreux messages de soutien avec le hashtag #jekiffemondecollete. Face au tollé, le groupe Géant Casino a dû réagir à son tour sur Twitter. "Cette attitude est intolérable et nous ne partageons pas ces valeurs. Nous sommes engagés pour lutter contre tout type de discrimination", affirme le tweet.



La jeune femme de 25 ans est revenue sur cette scène assez incroyable, où un agent de sécurité l'a empêchée de faire ses courses. Il la trouvait trop légèrement vêtue.

Cette attitude est intolérable et nous ne partageons pas ces valeurs. Nous sommes engagés pour lutter contre tout type de discrimination. La signature « Casino, nourrir un monde de diversité » en témoigne. 4/5 — Géant Casino (@geant_casino) August 6, 2020

"J'ai une jupe qui arrive aux genoux, un tee-shirt assez long. En rentrant le monsieur me dit : 'non dans cette tenue-là ce n'est pas possible, il vous faut une tenue correcte'. Toute la clientèle s'est mise à me regarder. Je me suis vexée, je me suis mise un petit peu à pleurer et je suis repartie chez moi. Je suis arrivée chez moi j'ai pleuré comme un bébé. Ça ne m'était jamais arrivé une situation comme ça", a-t-elle témoigné sur RTL. "Je me suis fait rabaisser. On est des femmes, on est en France ! On est libres de s'habiller comme on le souhaite."



Le magasin varois a également présenté ses excuses à la jeune femme et lui a offert un bon d'achat, qu'elle a refusé.

