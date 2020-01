publié le 20/01/2020 à 18:56

C'est la petite polémique qui monte. Pour les municipales, le ministère de l'Intérieur a décidé de ne plus attribuer de couleur politique aux candidats sans étiquette dans les petites communes, celles de moins de 9000 habitants. À droite comme à gauche, l'opposition s'insurge. Elle estime que l'on veut camoufler les résultats des municipales qui ne seront pas forcément flatteurs pour LaREM.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a répondu à ces accusations au micro de M6 : "Je voudrais que les choses soient claires, il ne s'agit nullement de supprimer des étiquettes politiques. Tous les maires, toutes les équipes municipales qui seront élues pourront dire leur couleur politique et d'ailleurs, quand elles déclarent leur liste, elles peuvent, si elles le souhaitent, déclarer une étiquette politique. C'est cela que nous prendrons en compte".

Pour lui, sa circulaire a un but bien précis : "Ce que je supprime, c'est dans les communes de moins de 9.000 habitants, les préfets s'arrogent un droit, celui de donner une étiquette politique qui peut ne pas être conforme à celle voulue par les candidats et donc par les futurs maires." Il l'affirme : "Au fond, c'est un peu plus de démocratie, tout le reste, c'est de la vaine politique politicienne".

Syndicats – Ce matin, vers 11h30, la CGT a mené une action contre le siège de la CFDT à Paris. Une quinzaine de militants de la CGT Énergie cagoulés et habillés en noir sont entrés par la trappe EDF avant de couper le courant. La CGT Énergie a revendiqué l'action.

Bac - Les premières épreuves du bac soit les épreuves de langues et d'histoire-géo ont été perturbées ce lundi, à la fois par les professeurs et par les élèves. Les professeurs appelaient à la rébellion. Un appel auquel ont répondu des élèves qui ont bloqué des établissements.Les épreuves de mardi et de mercredi ont été remises à plus tard.



Économie - Emmanuel Macron a célébré les investissements étrangers en France, à Dunkerque puis Versailles cette après-midi pour le salon Choose France où de grandes entreprises étrangères comme Netflix étaient présentes et où 8 milliards d'investissement ont été annoncés.