publié le 01/11/2019 à 11:40

Lentement, les droits des femmes progressent à Monaco. Jeudi 31 octobre, le Conseil national de la principauté a voté à l'unanimité la dépénalisation de l'avortement : les femmes interrompant leur grossesse ne seront plus punies par la loi. Toutefois, les médecins pratiquant l'avortement sont, eux, toujours passibles d'une peine de prison.

Depuis 2009, les femmes n'étaient autorisées à avorter que dans le cas d'une grossesse à risque pour la femme, en cas de viol et en cas de troubles irréversibles du fœtus. Si elles ne respectaient pas la loi, elles encouraient une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 9.000 à 18.000 euros.

Les médecins eux, encourent toujours cinq à dix ans de prison, pour pratique de l'avortement. La loi les autorise néanmoins à orienter les patientes vers des confrères et consoeurs à l'étranger.