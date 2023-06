"Il y a moins d'air ici" : comment les fortes chaleurs de juin sont vécues à Lyon

Ce dimanche 25 juin, le thermomètre a encore affiché plus de 30 degrés un peu partout en France. Si la canicule ne s'est pas encore manifestée selon les critères officiels, les jours de fortes chaleurs se suivent et se multiplient, avec jusqu'à 7 à 9 degrés au-dessus des normales saisonnières. Il a fait 32 degrés à Paris comme à Lyon, et près de 31 degrés à l'ombre dans la capitale des Gaules. RTL est allé voir comment les Lyonnais profitent et se protègent de cette chaleur parfois écrasante.

Malgré l'absence de vent, les touristes n'ont pas été découragés pour visiter le centre-ville. Mais tous, ou presque, cherchent un coin d'ombre pour se protéger. "On a été à Fourvière, qui est un lieu assez frais. Ca fait beaucoup de bien", assure cette femme. "C'est un peu compliqué quand on n'a pas d'arbres. J'ai fait les Traboules, c'est à l'ombre et ça faisait du bien", embraye un autre homme. Et une femme, originaire du sud, d'avouer : "Ca cogne, même quand on vient du Sud. Il y a moins d'air ici !"



"On le vit bien"

Cette chaleur est également un facteur à prendre en compte dans les cuisines des restaurants et pour les serveurs, qui enchaînent les kilomètres en terrasse et transpirent à grosse goutes. "On le vit bien, on ne va pas s'en plaindre. On se plaint tellement du mauvais temps et de la pluie qu'on ne va pas se plaindre de cette vague de chaleur", jure un serveur.

"On a la chance d'être entouré de vieilles pierres qui gardent la fraîcheur", poursuit cette restauratrice, qui assure que les touristes continuent de commander les spécialités lyonnaises comme les quenelles, malgré la chaleur. "On les voit transpirer en mangeant mais ils persistent", s'amuse-t-elle. La vague de chaleur entre Saône et Rhône devrait durer toute la semaine prochaine.

