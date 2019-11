publié le 06/11/2019 à 18:58

Grand malaise dans l’Éducation nationale. Sur l'année scolaire 2018/2019, il y a eu 58 suicides sur l’année scolaire 2018/2019, et déjà 11 depuis la rentrée de septembre. Une réunion a lieu ce mercredi 6 novembre entre les représentants du Ministère et ceux des professeurs. Ces derniers ont manifesté cet après-midi dans toute la France.

Les professeurs répètent tous la même inquiétude et le même désarroi. Il y a quelques semaines, ce malaise a conduit la directrice d'une école de Pantin, Christine Renon, à mettre fin à ses jours. C'est en son nom que certains se battent, à l'instar de Mathilde. "On savait qu'elle était à 150% et qu'elle se donnait à fond mais on ne se doutait pas de l'immensité de la charge. Elles sont toutes seules pour ouvrir la porte, pour faire les tâches administratives, pour gérer les parents, parfois énervés et c'est des gens qui passent à l'acte à l'école ! Christine Renon n'est pas la seule", déclare-t-elle au micro d'RTL.

Pauline, qui enseigne dans le XVIIIe arrondissement de Paris, explique elle aussi la spirale qui la fait basculer dans un engrenage. "Par vague, on se rend compte que ça ne va plus. Et c'est quand on va mal qu'on se rend compte de tout ce qui s'est ajouté à ce qu'on doit faire à la base", affirme-t-elle.

Cet après-midi, les organisations syndicales ont demandé à Jean-Michel Blanquer un passage rapide aux actes, notamment pour que les directeurs d’écoles soient au plus vite déchargés de certaines tâches.

