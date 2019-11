publié le 05/11/2019 à 20:33

Le 25 décembre est encore loin, mais la plupart des familles ont déjà reçu les catalogues de jouets des différentes marques et enseignes, donnant quelques idées aux enfants. Cette année encore, La Poste va s'inviter dans la magie de Noël et permettre aux plus jeunes d'écrire directement au Père Noël, pour lui dire combien ils ont été sages et combien ils méritent d'être gâtés pour les fêtes.

Tradition vieille de 57 ans, le secrétariat du Père Noël ouvre en effet ses portes dès le mercredi 6 novembre. Si tout est centralisé à Libourne (en Gironde), nul besoin d'inscrire une adresse précise sur l'enveloppe. La simple mention "Père Noël" suffit. Mais si votre enfant a de l'imagination, il peut ajouter une adresse fictive comme "rue des nuages dans le grand Nord" ou "rue du ciel étoilé au pôle Nord".

Ce qui est très important en revanche, c'est d'indiquer le prénom, le nom et l'adresse exacte de l'enfant pour qu'il puisse recevoir sa réponse personnalisée et son petit cadeau, à savoir une carte à colorier.

À noter qu'il est aussi possible d'écrire au Père Noël via son site Internet. Site qui propose des activités ludiques et récréatives pour attendre Noël en s'amusant. Une carte interactive est aussi disponible et permet d'apprendre à dire "Joyeux Noël" en douze langues différentes.