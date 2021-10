Les infos de 12h30 - Environnement : certaines chasses d'oiseaux à nouveau autorisées

Des chasses traditionnelles d'oiseaux sont à nouveau autorisées dans plusieurs départements. Il s'agit de piéger les oiseaux dans des cages ou dans des filets grillagés avant de les tuer. Ces pratiques avaient été jugées illégales en août dernier par le Conseil d'État. Le ministère de la Transition écologique autorise à nouveau ces techniques, permettant aux chasseurs "de maintenir leur patrimoine culturel".

Dans les Landes, à Saint-Paul en Borne, on se prépare pour un week-end de chasse. "Pour juger quelque chose, il faut le connaître. Pour un oui, pour un non, on se permet de juger. On veut nous enfermer dans un moule, on veut nous formater les esprits, effacer certaines cultures", dit Bernard, chasseur d'alouettes.

Le chasseur a lancé un appel au philosophe Alain Finkielkraut, invité du Journal Inattendu de RTL. "Qu'il vienne, qu'il voit comment ça se passe. La mort dans la nature, c'est aussi naturel que la vie. J'assume le fait que je tue les oiseaux", dit-il.

