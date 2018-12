Les "gilets jaunes" inquiets face au prélèvement à la source

publié le 11/12/2018 à 10:11

Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures lundi 10 décembre, pour tenter d’apaiser la colère des “gilets jaunes”. Mais quand on lit le site Explicite ce mardi, on se dit que le pire est peut-être devant nous. Le pire, c'est le prélèvement à la source.



“Ça va secouer”, écrit Laura Radeau. Et cela inquiète les contribuables. Raphaël par exemple, “gilet jaune” dans la Loire, dit que “cette réforme va tout bonnement aggraver la situation des plus modestes”. “Ceux qui étaient étranglés le 15 du mois, seront bientôt à découvert dès le 5”, prévient-il.

L’inquiétude règne aussi dans les rangs de la majorité. “Ça va être une nouvelle brique sur la tête”, prévient la députée en marche Laurianne Rossi. "On savait, avant les 'gilets jaunes', que cette réforme aurait un effet psychologique indéniable, mais là, c'est pas pareil”, insiste l'élue, qui dit recevoir de très nombreux appels de retraités inquiets à sa permanence.

"Il y aura du désordre"

Bruno Questel, autre élu LREM , reconnaît lui ne pas avoir abordé le sujet dans sa circonscription. Mais sa femme en revanche l'a mis en garde, d'après lui. “Vous allez en prendre une avec ce sujet-là”, lui aurait-elle lancé lundi.



“Il y aura du désordre”, prévient de son côté Marc Wolf, ancien directeur adjoint à la direction générale des impôts. “Les merdes ça vole toujours en escadrille”, ajoute-t-il en citant Jacques Chirac.



La preuve encore avec ce papier du National Geographic. “90% des manchots Adélie de la terre ont disparu ces dernières années. Privée de nourriture et d'espace avec la fonte des glaces, l'espèce est désormais menacée d'extinction”.