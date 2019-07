Attention si vous voyagez avec un chargement sur le toit de votre voiture

publié le 27/07/2019 à 07:55

Soyez prudent sur la route des vacances. Si vous devez transporter des vélos sur le toit de votre voiture, surtout vérifiez bien à chaque pause, qu'ils sont bien attachés pour éviter un pépin. "Avec les vibrations du véhicule on peut avoir des boulons qui se desserrent. Malheureusement, chaque année, il y a des objets qui tombent sur l'autoroute", explique Christophe Ramond de la prévention routière.

Adaptez votre vitesse : "On n'essaie pas de rouler absolument à la vitesse règlementaire. On préférera rouler plutôt à 110, 120 km/h sur autoroute. Cela permet au chargement d'être moins sollicité par le frottement de l'air. C'est un moindre risque de perdre son chargement et une meilleure tenue de route", ajoute l'expert.

Même prudence pour les coffres de toit, explique Christophe Ramond : "Avec la prise au vent, on peut avoir un incident potentiellement très grave. On peut avoir un arrachement du chargement, une rupture du coffre", explique -t-il. Enfin, n'oubliez pas d'enlever votre coffre de toit une fois arrivé sur votre lieu de vacances, sinon gare à la surconsommation de carburant, qui peut grimper dans ce cas, de 15%.