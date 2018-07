publié le 30/11/2016 à 13:55

Comprendre la défiance des Français vis-à-vis des vaccins, répondre à leurs inquiétudes et à leurs doutes : c'était la mission que le gouvernement s'était donnée en lançant au printemps dernier une grande concertation citoyenne. Les résultats seront connus ce mercredi 30 novembre au soir. Pourquoi avons-nous un problème avec les seringues, qui sauvent pourtant des vies tous les jours ? "Les Français ne voient plus l'intérêt des vaccins. La seule chose qu'ils mettent en avant c'est les risques et les effets indésirables que peuvent comporter les vaccins", constate le professeur Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris.



"Aujourd'hui, on sait que le vaccin a permis d'éliminer un certain nombre de maladies infectieuses. Si on arrête de vacciner, ces maladies vont revenir", prévient-elle. Notre spécialiste s'inquiète de la baisse de la couverture vaccinale. Elle rappelle que la ratio bénéficie-risque des vaccins est "évalué en permanence".

Pour elle, la principale problématique tourne autour de la question de rendre les vaccins obligatoires ou pas. "Nous ne sommes pas dans une période où on peut obliger les gens", estime Odile Launay. Elle privilégie une "démarche où on arriverait à permettre aux gens d'adhérer à la politique vaccinale et dans laquelle ils serait partie prenante dans leur décision de se vacciner".