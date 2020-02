Trois nouvelles espèces de dinosaures découvertes

publié le 21/02/2020 à 05:55

Le Saint Graal de la paléontologie ? Une étude signée de Jean-Michel Mazin et Joane Pouech, paléontologues de renom, a révélé la découverte d'empreintes de trois espèces de dinosaures inconnues sur le site de Crayssac, dans le Lot. L'étude est parue le 12 février dans la revue scientifique internationale Geobios et, selon France 3, "a laissé sans voix nombre de paléontologues".

Cela fait quelques années que des traces de pas d'un petit animal énigmatique suscitaient l'interrogation des paléontologues, sans que ces derniers réussissent à obtenir plus d'informations. Les paléontologues ont réussi à analyser les 500 empreintes de pattes avant et arrière et ont révélé qu'il s'agissait de ptérosaures anciens de la lignée des rhamphoryhinchoïdes, soit des petits reptiles-volants aux grandes ailes, à peine plus grand qu'un rat.

Les noms des trois espèces découvertes sont : rhamphichnus crayssacensi, rhamphichnus pereiraensis et rhamphichnus lafaurii. Elles ont toutes été découvertes dans les carrières de Crayssac, sur la plage aux ptérosaures, étudiée depuis plus de 25 ans par les paléontologues.