Les commerces multiservices : la solution durable pour (re)dynamiser les zones rurales

La moitié des communes françaises ne compte aujourd’hui plus aucun commerce. Face à ce constat, la promesse de Comptoir de Campagne est simple : revitaliser des territoires ruraux désertés grâce à l’implantation de commerces multiservices. Concrètement, l’entreprise sociale ouvre des épiceries là où il n’y a plus de commerces. Bien au-delà de la simple épicerie de village, ces comptoirs sont aussi des lieux pour se rencontrer, discuter, se connaître.

Produits locaux, bistrots, petite restauration, services postaux, et même des salles "rendez-vous" qui peuvent accueillir esthéticiennes, ostéopathes, conseillers bancaires… Tout ce qu’il faut pour ramener la vie au cœur des villages. Et la France compte déjà 14 comptoirs de campagne ouverts dans la Loire, le Beaujolais, le Dauphiné, la Chartreuse… et beaucoup d’autres sont en projet.



Si vous êtes un élu local ou que la franchise vous intéresse, rien de plus simple : rendez-vous sur www.comptoirdecampagne.fr et suivez le guide !

Notre petite sauce magique, c’est de mettre sous le même toit des produits, des services et un bistrot. Virginie Hills – Comptoir de Campagne

Un projet simple… qui ne l’a pas toujours été

Virginie a fondé Comptoir de Campagne alors qu’elle venait tout juste de quitter son entreprise et voulait donner du sens à son travail, en ayant le sentiment d’être utile. S’engager, lorsque l’on agit pour les autres, demande beaucoup de soi. Malgré certains moments difficiles, Virginie a persévéré et son souhait s’est réalisé. Et même si elle n’avait pas imaginé devenir une personne "engagée", c’est le résultat qui lui a donné l’envie de continuer, même si l’on a l’impression que ce n’est jamais assez… c’est déjà ça !

L’engagement, c’est se lever tous les matins, se regarder dans la glace et se dire : Au moins je contribue à quelque chose de positif pour la société.' Virginie Hills – Comptoir de Campagne

Si vous voulez aider Virginie à accélérer ce mouvement de Comptoir de Campagne, l’association cherche des partenaires financiers et des élus locaux qui cherchent à redynamiser leurs villages et des franchisés prêts à se lancer dans l’aventure !



Retrouvez toutes les informations sur l'association sur : fondationlafrancesengage.org

