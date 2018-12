publié le 04/12/2018 à 08:00

Après les "gilets jaunes" et les lycéens, c'est au tour des agriculteurs de menacer de descendre dans la rue... La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) redoute que la loi Alimentation, censée être présentée demain en Conseil des ministres, ne soit reportée.



Contactée par RTL, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, affirme que les agriculteurs ont assez patienté pour bénéficier d'un geste du gouvernement. "La promesse du président de la République doit être tenue. Les agriculteurs attendent cette décision pour avoir de meilleurs revenus. Notre pouvoir d'achat, c'est important aussi", déclare-t-elle.

Et malgré le mouvement des "gilets jaunes", les agriculteurs envisagent de manifester leur colère eux aussi. "Comment expliquer aux agriculteurs, qui ont des revenus extrêmement bas, au ras-des-pâquerettes pour beaucoup d'entre eux depuis des années, qu'il faut qu'ils attendent encore parce qu'il y a un mouvement dans notre pays ?"

"Nous avons des taxes écologiques à répétition. Les agriculteurs en ont assez, nous saurons exprimer notre mécontentement", prévient Christiane Lambert. Sur Franceinfo, la présidente a appelé à la mobilisation des agriculteurs "la semaine prochaine".

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - C'est un sentiment de ras-le-bol que cette commerçante de la place de l'Étoile, à Paris, ressent. Sa boutique a été attaquée par les casseurs. C'est la troisième fois en 3 ans. Aujourd'hui elle ne sait pas comment elle va pouvoir payer ses 7 salariés.





Gouvernement - Et c'est dans ce contexte et après trois semaines de manifestations, qu'une réunion de crise a eu lieu hier à l'Elysée. Le Premier ministre pourrait annoncer peut-être un premier geste, un geste "fort" a déclaré lundi 3 novembre Franck Riester à sa sortie de Matignon.



Football - En football, c'est finalement le croate Luka Modric qui remporte le Ballon d'Or. Il devance Cristiano Ronaldo mais aussi et surtout les champions du monde Antoine Griezman et Kylian Mbappé.