"Gilets jaunes" : des écologistes en veulent au gouvernement

publié le 04/12/2018 à 04:52

Certains ont l'impression d'avoir crié dans le vide. En juin dernier par exemple, il y a déjà eu en France une consultation des citoyens sur ces questions. Pendant 3 mois, 8.000 personnes ont participé à 92 réunions partout en France : c'était le débat public sur la politique énergétique. 400 citoyens tirés au sort ont même été entendus à l'Assemblée nationale et de tous ces débats remontait la même inquiétude. Il faut que les mesures écologiques, soient justes et sociales. Sinon elles ne passeront pas.



Les ONG de l'environnement aussi le répètent depuis des années, il fallait un chèque énergie digne de nom, 150 euros c’était ridicule. L'idée de la taxe carbone, elle a été proposée par Nicolas Hulot. Mais au départ, quand Jean-Louis Borloo, ministre de l’écologie l'a retenue, cette taxe devait servir a financer un chèque vert, elle devait être entièrement redistribuée aux ménages. Les députés avaient voté le principe et puis François Fillon,alors Premier ministre, l'avait finalement abandonnée.

La taxe carbone a réapparu sous François Hollande mais plus question de chèque vert pour la compenser. Les recettes ont servi a financer le crédit d’impôt aux entreprises, le CICE. Qui est sensé inverser la courbe du chômage. Il fallait des mesures sociales et Emmanuel Macron a raté l'occasion dans son discours sur l'énergie, disent de nombreux écologistes qui se demandent désormais, s'il n'est pas trop tard.