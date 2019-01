"Foulards rouges" : ce que l'on sait de la "marche républicaine des libertés"

publié le 27/01/2019 à 07:30

Au lendemain de l'acte 11 des "gilets jaunes", qui a rassemblé 69.000 manifestants à travers la France, une "marche républicaine des libertés" est organisée ce dimanche 27 janvier à Paris.



L’événement a vu le jour à l'initiative des "foulards rouges", un collectif né fin novembre dans le Vaucluse et qui s'est constitué en réaction aux violences qui ont émaillé les manifestations de "gilets jaunes", notamment le saccage de l'Arc de Triomphe le 1er décembre dernier.

Les "foulards rouges" espèrent réunir aujourd'hui environ 20.000 personnes venues de la France entière et présentées comme "la majorité silencieuse" souhaitant défendre "la démocratie et les institutions".

Ces manifestants, qui se défendent d'être pro-Macron, ou anti-"gilets jaunes", doivent s'élancer à 14 heures de la place de la Nation vers la place de la Bastille.

La majorité prend ses distances, l'opposition crie à l'instrumentalisation

La République en Marche, "sensible à cette initiative", a choisi de prendre ses distances, pour tenter d'éviter l'accusation d'instrumentalisation. Les parlementaires qui souhaitent défiler le feront sans écharpe tricolore, car ce n'est pas le rôle de la REM d'appeler à manifester, comme l'affirme son délégué général.



"Je ne veux pas que politiquement le signal que soit adressé par la République en Marche puisse être un signal de division. Je crois qu'au contraire, on doit être dans un moment de dialogue et moi je privilégie l'investissement de tous les marcheurs dans le grand débat national", explique Stanislas Guerini. Hors de question pour les macronistes de soutenir cette initiative et risquer une comparaison, forcément défavorable, avec la gigantesque manifestation de soutien au général de Gaulle en 1968.



Malgré ces précautions, l'opposition crie à l'instrumentalisation. "C'est téléguidé par le pouvoir", assure Hugo Bernalicis de la France Insoumise. "Le côté cocasse, c'est que le foulard rouge c'est un symbole du mouvement social et du mouvement ouvrier, pas un symbole des libéraux", souligne-t-il.