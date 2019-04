publié le 13/04/2019 à 07:39

Ce samedi 13 avril marque le 22e acte des "gilets jaunes", 4 mois de manifestations, juste après les premières conclusions du grand débat, et juste avant les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron. Ce samedi plusieurs appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour faire de Toulouse la capitale des "gilets jaunes", après la faible mobilisation de la semaine dernière.





Un défilé non déclaré doit s'élancer à la mi-journée, près de la place du Capitole, qui a une nouvelle fois été interdite aux manifestants. Les manifestations sont également interdites dans d'autres villes, comme à Paris dans le secteur des Champs-Elysées et de l'Assemblée, ou à Nancy dans le centre ville.

Les forces de l'ordre seront une nouvelle fois mobilisées en nombre, au moment où la police est confrontée à un nombre inquiétant de suicides : 24 depuis le début de l'année. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner promet de mettre les bouchées doubles pour lutter contre ce fléau, avec la création d'une cellule de prévention et un numéro de téléphone dédié.

Météo - Les Saints de Glace ne sont pas encore passés, il faut faire attention aux gelées, qui plus est depuis quelques jours avec les températures en baisse.



Sécurité routière - Il reste en France 155 passages à niveau jugés dangereux, des sites "sensibles et prioritaires". C'est écrit noir sur blanc dans un rapport de la député Laurence Gayte, élue LREM des Pyrénées Orientales, où une collision entre un car scolaire et un train avait fait 6 morts il y a 16 mois.



Racisme - Dijon recevait Amiens pour un match de Ligue 1 hier soir, en football. Rencontre interrompue quelques minutes après les cris racistes entendus dans les tribunes. Des insultes qui visaient le capitaine amiénois Prince Gouano. Un spectateur a été interpellé et placé en garde à vue.



Gymnastique - Mélanie De Jesus Dos Santos a été sacrée championne d'Europe du concours général, à seulement 19 ans. Elle est seulement la deuxième française de l'Histoire à remporter la médaille d'or.