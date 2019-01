publié le 13/01/2019 à 08:05

Les commerçants sont ulcérés à Toulouse. De nouveaux débordements ont eu lieu, samedi 12 janvier dans la Ville rose, lors de la manifestation des "gilets jaunes". 6.000 personnes dans les rues et, comme chaque semaine, des casseurs ont infiltré le cortège. Certains propriétaires de boutique sont prêts à faire justice eux-mêmes.



"Ça suffit, stop ! Il y a quarante connards. On va les laisser jouer tout l'après-midi ou on les serre ? Parce que, si on ne s'en occupe pas, les commerçants vont s'en occuper de les serrer. Ce n'est plus possible", explique ce commerçant.

Selon eux, les manifestations des "gilets jaunes" marquent de plus en plus "une privation de liberté". "Tous les samedis, c'est la fin de l'État de droit, et il est temps que ça cesse. On a la chance d'avoir une démocratie, il faut la sauver, et tous les samedis elle est en péril dans les principales villes de France", témoigne un autre.

À écouter également dans ce journal

Paris - Le dernier bilan de l'explosion d'une boulangerie à Paris fait état de 3 morts et au moins 50 blessés. Les trois personnes décédées sont une touriste espagnole et deux pompiers de la caserne de Château d'eau.

Explosion - La mairie du IXe arrondissement a mis en place une cellule pour l'accueil des sinistrés.Trente-sept familles ont été relogées à l'hôtel, les autres chez des amis. Selon le commandant Éric Moulin, porte-parole des pompiers de Paris, certains immeubles ne seraient plus très solides sur leurs fondations.



Politique - Emmanuel Macron n'a pas prévu de passer son dimanche au Touquet. Le Président doit finaliser sa Lettre aux Français qui sera publiée demain avant le début du grand débat national. Le chef de l'État sera, mardi 15 janvier, en Normandie.