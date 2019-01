publié le 18/01/2019 à 08:20

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes", ils ont lancé cette semaine une action coup de poing : des affichettes "À vendre" placardées sur leurs vitrines pour interpeller les pouvoirs publics.



"Aujourd’hui on a fait un panneau où il y a marqué ‘commerces en danger à vendre’, on a mis le numéro, pas d’une agence immobilière mais de la préfecture. La situation est dramatique, on arrive sur un samedi avec 70% de pertes", explique David, commerçant à Toulouse.

"On a eu un mois de décembre et un début de soldes catastrophiques. Si le mouvement continue, on est prêt à fermer un par un. Il faut retrouver de l’ordre dans les villes, ça c’est très très important, aujourd’hui il n’y a plus d’ordre", ajoute-t-il.

À écouter également dans le journal

Hausse du tarif des péages - Le tarif des péages va bien augmenter : plus 1,8% à compter du 1er février. Toutefois dans le contexte actuel les sociétés d'autoroutes ont accepté de faire un geste. Les conducteurs réguliers auront droit à 30% de réduction dès lors qu'ils font au moins 10 allers retours par mois.



Shutdown aux États-Unis - On entre aujourd'hui dans la 5e semaine de paralysie budgétaire, plus d'un mois que certains fonctionnaires ne sont pas payés. Donald Trump a annulé cette nuit une série de déplacements officiels, celui notamment de la délégation américaine à Davos.



Élections européennes - En Italie le cavaliere remonte en selle. À 82 ans, Silvio Berlusconi l'a annoncé hier, jeudi 17 janvier, il sera bien candidat aux élections européennes au mois de mai prochain, une "question de responsabilité", dit-il.