publié le 15/02/2019 à 08:11

Si vous habitez Pau, si vous êtes passé par Pau le jour de Noël, c'est peut-être vous qui avez gagné 1 million d'euros grâce au code MyMillion d'un billet d'Euromillion. Et si c'est vous, dépêchez-vous : vous avez jusqu'au 23 février à minuit pour vous manifester.



Le billet a été validé au bar-tabac Le Zen, et la patronne Anne Petit vous cherche désespérément. "On a mis des annonces dans notre magasin. Si c'est une personne régulière qui vient et qui voit ça, elle va finir par regarder un peu partout. En espérant qu'elle n'ait pas jeté son ticket", explique-t-elle.



"Tout le monde en parle, on a des grands habitués et puis maintenant ça tourne sur Facebook. On nous appelle, 'c'est quoi cette histoire ? si ça se trouve c'est moi'. J'ai bien peur que la personne ait jeté son ticket. Si elle l'a jeté c'est foutu, un million jeté à la poubelle.

