Euromillions : une cagnotte de 141 millions d'euros en jeu vendredi 8 février

publié le 07/02/2019 à 16:15

Attention si vous avez l'intention de jouer à l'Euromillions vous pourriez remporter gros. Ce sont pas moins de 141 millions d'euros qui sont mis en jeu lors du tirage du vendredi 8 février. Et pour cause, aucun joueur n'a remporté la cagnotte depuis le 19 juin 2018. Les semaines passant, la cagnotte a donc inexorablement grossi pour atteindre cette somme non négligeable.



Le montant n'est pourtant pas record puisque la plus grosse cagnotte jamais remportée à l'occasion d'un tirage Euromillions remonte au 6 octobre 2017. Ce jour-là, un joueur espagnol avait gagné 190 millions d'euros. En France, le plus grain avait atteint 169.837.010 euros le 13 novembre 2012 par un habitant des Alpes-Maritimes.

Depuis sa création en 2004, la France s'est hissée sur la plus haute marche du podium en termes de nombres de chanceux au Jackpot (102), devant l'Espagne (98) et le Royaume-Uni (97).