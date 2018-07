Les actualités de 7h : un week-end national pour les Français

publié le 14/07/2018 à 07:36

"Il faut être fier d'être Français", avait déclaré Antoine Griezmann en conférence de presse vendredi 13 juillet. Les occasions de le prouver se multiplient ce week-end pour les Français.



Avant de s'appliquer du maquillage tricolore sur les joues dimanche à 17h lors de la finale de la Coupe du Monde en Russie entre la France et la Croatie, on va déjà célébrer l'Armée Française dès ce 14 juillet près de 4.300 femmes et hommes, 250 chevaux, 220 véhicules mais aussi des avions et des hélicoptères vont descendre les Champs-Élysées à partir de 10h et demi.

Les invités d'honneur du traditionnel défilé du 14 juillet cette année, Singapour et le Japon, dont le Premier ministre a finalement dû annuler sa venue à cause des inondations qui endeuillent son pays. De nombreux étrangers seront présents dans le cortège.

À écouter également dans ce journal

Sécurité : le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé le déploiement de 110 000 policiers et gendarmes tout au long du week-end sur l'ensemble du territoire pour faire face à un contexte de menaces toujours élevé.



Coupe du Monde : les supporters seront au rendez-vous selon le baromètre ODOXA pour RTL et BeIn Sport. 3/4 des Français vont regarder le match France-Croatie. 80% penchent pour une victoire tricolore, un enthousiasme qui a poussé de nombreuses mairies à installer des fans-zones. La plus grande est à Paris, aux pieds de la Tour Eiffel.



Cyclisme : le Belge Greg Van Avermaet reste en jaune avant le départ de la 8e étape ce samedi 14 juillet. 181 kilomètres entre Dreux et Amiens, dernière occasion de la semaine pour les sprinteurs avant les pavés dimanche 15 juillet puis la montagne. Le Français Arnaud Démare, originaire de Beauvais, va tout donner.