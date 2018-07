publié le 13/07/2018 à 18:30

De Chartres, la caravane du Tour de France a effectué une liaison de 39 km pour rejoindre Dreux, où est donné le départ de cette 8e étape. Direction Amiens, samedi 14 juillet, pour se projeter le lendemain vers les pavés de Roubaix. Deux difficultés sont répertoriées sur la première moitié de la course : la côte de Pacy-sur-Eure au km 35 (2 km de montée à 4,3% de pente moyenne) et la côte de Feuquerolles au km 71,5 (2,3 km à 4,3%).



Comme pour la 7e étape, le directeur de la course Christian Prudhomme met en garde le peloton contre des bourrasques qui pourraient empêcher une explication finale entre sprinteurs. Aura-t-on droit à une nouvelle bagarre pour la victoire d'étape avec Peter Sagan, Fernando Gaviria ou encore Arnaud Démare ? Arrivée prévue entre 15h30 et 16h. Départ à 11h35 (lancé à 11h50).

Le dernier succès d'un Français le jour de la fête nationale remonte à 2005 : David Moncoutié, à Digne-les-Bains.

Tour de France 2018 : le parcours de la 8e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul Defosseux / AFP