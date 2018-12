publié le 22/12/2018 à 07:54

Les "gilets jaunes" acte VI. Un grand point d'interrogation plane sur cette journée du samedi 22 décembre. Il est très difficile de savoir quelle sera la mobilisation. Elle semblait en forte baisse ces derniers jours, mais des organisateurs ont lancé de nouveaux appels sur les réseaux sociaux, afin de ne pas relâcher la pression sur le gouvernement.



On annonce des perturbations aux frontières. Dans plusieurs grandes villes en région, des blindés ont été envoyés pour donner un coup de main aux forces de l'ordre aux cas où. L'une des villes où l'on est le plus inquiet ce matin, c'est Versailles.

Jusqu'à présent la ville a été épargnée, mais on y attend aujourd'hui plusieurs centaines de gilets jaunes. Par précaution, le château sera fermé. Les commerçants se sont organisés.

International - Les États-Unis sont entrés en période de "shutdown" ce samedi. De nombreux services publics sont fermés et plus de 800.000 fonctionnaires vont être impactés.



Politique - Emmanuel Macron est attendu au Tchad aujourd'hui. Le chef de l'État va réveillonner un peu en avance avec les soldats français de l'opératon Barkhane.



Sport - Neuf matches se jouent ce soir pour la 19e journée de Ligue 1 : Saint Étienne-Dijon, Angers-Marseille, Reims-Caen, Strasbourg-Nice, Montpellier-Lyon, Monaco-Guingamp, Lille-Toulouse, PSG-Nantes et Rennes-Nîmes.