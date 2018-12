publié le 21/12/2018 à 20:30

L'acte VI des "gilets jaunes" s'annonce plus calme ce samedi 22 décembre. Chiffres à l'appui, le gouvernement a observé une nette inflexion chez les "gilets jaunes". Moins de monde mobilisé jeudi 20 décembre. Moins de manifestants samedi dernier.



Le dispositif est donc revu à la baisse. Pourtant, quelques points vont être particulièrement surveillés en région. À commencer par Versailles où la manifestation des "gilets jaunes" sera encadrée avec fouilles et interpellations préventives. Ailleurs, les forces de l'ordre mettront l'accent sur les grands axes routiers et les gares en ce jour de départs en vacances.

Toujours le même principe, un dispositif mobile et réactif pour mettre fin le plus rapidement possible aux débordements. Enfin, Paris devrait être moins impactée que les week-ends précédents, les grands magasins fonctionneront normalement, et les blindés, présents jusqu'alors dans la capitale, devraient rester en alerte dans les casernes de la gendarmerie.