publié le 22/12/2018 à 07:30

Les annonces du gouvernement n'ont pas calmé certains manifestants, déçus par les nouvelles mesures qu'ils estiment insuffisantes et les nombreux couacs du gouvernement ces derniers jours.



Même si le projet de loi comportant les mesures d'urgence pour résoudre cette crise sociale a passé le cap de l'examen en commission jeudi 20 décembre, des "gilets jaunes" ne décolèrent pas. Le 15 décembre dernier, l'acte 5 avait mobilisé 66.500 manifestants dans toute la France.

Et c'est (encore) sur les réseaux sociaux que ce sixième week-end de mobilisation se prépare pour les samedi 22 et dimanche 23 décembre. Plusieurs appels à rassemblement ont été recensés sur Facebook. L'acte 6 verra se mobiliser les "gilets jaunes" notamment sur "les frontières" ainsi qu'en région parisienne. Voici à quoi s'attendre.

Blocages de frontières

Dans les Hauts-de-France, la frontière belge verra s'installer plusieurs points de blocage : Tourcoing, Maubeuge-Bettignies, Dunkerque, Hertain (Baisieux) et Saint-Aybert (à proximité de l'autoroute A2). En Bretagne, les ports de Saint-Nazaire, de Brest et de Saint-Malo seront bloqués.



En Alsace, deux lieux auront pour mission de bloquer la frontière avec l'Allemagne : Strasbourg-Khel et Gambshein. Plus au sud, côté Suisse, les "gilets jaunes" se rejoindront à Jougne le Creux. En Auvergne-Rhône-Alpes, au rond-point de la Vigie à Chamonix.



En Occitanie, les points de blocage seront les suivants : Le Perthus, Le Boulou et La Jonquera. Côté Méditerranée, la frontière avec l'Italie sera bloquée à Menton-Vintimille.



L'objectif principal des manifestants sera le blocage des marchandises. Les points de blocage en Corse et en Outre-mer n'ont pas encore été publiés. Pour l'heure, la page Facebook annonce un peu plus d'un millier de participants.

Rassemblements à Paris

Dans la capitale, les "gilets jaunes" appellent à abandonner les rues du centre-ville pour se concentrer sur Versailles, ancien siège de la royauté française, dès 6 heures du matin. Le château et son domaine seront d'ailleurs fermés au public, en prévision de cette manifestation.



Une autre page Facebook annonce également un rassemblement à l'Opéra de Paris à partir de 10 heures. Le parvis de la Défense et la place de l'Étoile seront également envisagés par les manifestants comme points de convergence pour la fin de journée.