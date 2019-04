et Léa Stassinet

publié le 01/04/2019 à 07:15

Le pape François répond pour la première fois aux critiques à propos de sa décision sur le cardinal Barbarin. Il avait en effet refusé la démission du prélat pourtant condamné le 7 mars dernier à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse.



Au lendemain d'une audience avec le pape au Vatican, le prélat français avait annoncé le 19 mars que sa démission avait été refusée dans l'attente du résultat de son procès en appel. Le cardinal de 68 ans reste pour l'instant archevêque de Lyon, mais il s'est mis "en retrait", laissant la conduite du diocèse au vicaire général.

Dans l'avion qui le ramenait du Maroc, le pape François a justifié sa décision en insistant sur la présomption d'innocence. "Le cardinal Barbarin, un homme d'Église, a présenté sa démission. Moi, je ne peux pas moralement l'accepter car juridiquement, aussi dans la jurisprudence mondiale classique, il y a la présomption d'innocence tant que le cas est ouvert. Il a fait un recours, et le cas est ouvert", a-t-il expliqué, répondant à une question d'un journaliste français.

"Quand le second tribunal délivrera une sentence, on verra ce qui se passera", a poursuivi le pape en s'opposant à "une condamnation médiatique superficielle". "Peut-être n'est-il pas innocent, mais il faut présumer qu'il l'est", a conclu le souverain pontife.

