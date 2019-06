publié le 15/06/2019 à 07:31

Il faudra rester vigilant sur de nombreuses régions de la France samedi 15 juin, car la météo pourrait être perturbée. Vendredi, la Corse avait eu à faire face à une canicule inhabituelle, et le lendemain ce sont les orages qui menacent fortement certains départements de l'est de la France. Ainsi, Météo-France a placé neuf d'entre eux en vigilance orange aux orages.



Samedi de 13 heures jusqu'à 20 heures, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont sous alerte. L'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône sont des départements maintenus sous vigilance orange à cause de risques d'orages violents. "Des phénomènes dangereux sont prévus", prévoit Météo-France pour ce type d'alerte.

Météo-France appelle d'ailleurs à rester attentif en cas de pratique d'activités sensibles au risque météorologique, et ce sur une grande partie de l'hexagone. À noter qu'aucun risque n'est signalé ce samedi en Corse.

Carte vigilance météo du samedi 15 juin Crédit : Capture d'écran Météo-France