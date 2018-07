Les actualités de 6h30 : les livreurs à vélo en grève en pleine Coupe du Monde

publié le 09/07/2018 à 08:06

Il risque d'y avoir des soucis de livraisons d'ici la fin de la Coupe du Monde de football. En effet, les livreurs à vélo vont faire grève afin de protester contre leurs conditions de travail et la baisse de rémunérations, notamment de la part des plateformes de livraisons de repas à domicile Deliveroo et UberEats.



"Dans ce métier, on n'a jamais de stabilité. Tous les mois ça change. Quand ce n'est pas la zone de livraison qui change, c'est la rémunération. Quand ce n'est pas la rémunération, c'est le bonus forfaitaire. Ce n'est pas l'idéal en sachant que pour faire 100 euros par jour, il faut pédaler cinq ou six heures. Il faut faire des semaines de 60 heures pour avoir un salaire à peu près décent", indique Édouard, livreur à vélo.

En pleine Coupe du Monde et à la veille de la demi-finale de l'équipe de France face à la Belgique, la grève risque d'impacter l'activité des plateformes de livraisons, ainsi que les consommateurs qui utilisent très fréquemment ces services en cette période.

Faits divers - Une énorme explosion a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi 9 juillet dans le centre-ville de Quiberon. Dix personnes ont été tocuhées, dont deux en état d'urgence absolue. Il s'agirait d'une explosion due au gaz.



Politique - Le Rassemblement national est sous le coup d'une décision de justice, qui s'apprête à saisir l'aide publique au parti de Marine Le Pen à hauteur de deux millions d'euros. Il s'agit des suites de l'affaires de soupçons d'emplois fictifs au parlement européen.



International - Une pause est observée en ce moment dans l'opération de sauvetage des 12 enfants et de leur entraîneur de football bloqués dans une grotte souterraine en Thaïlande. Quatre enfants ont été sortis dimanche 8 juillet.



Coupe du Monde - Les Bleus se sont entraînés à huis-clos avant de s'envoler ce lundi 9 juillet pour Saint-Pétersbourg, lieu où se déroulera la demi-finale face à la Belgique.