publié le 30/10/2018 à 07:20

Ils ont perdu entre 3 et 8 kilos en quelques jours. Huit opposants à la construction d'une rocade controversée à l'ouest de Strasbourg ont entamé lundi leur deuxième semaine de grève de la faim pour protester contre le début du chantier.



Le gouvernement refuse d'enterrer ce projet de GCO dont on parle depuis les années 1970, qui vise à désengorger le trafic sur l'autoroute A35, au détriment d'une partie du paysage. Les manifestants ont trouvé refuge dans une église protestante en banlieue de Strasbourg.

À 57 ans, Marc n'aurait jamais pensé en arriver là, mais "les manifestations n'ont pas servi". Il convient qu'une grève de la faim est une action "qui peut paraître extrême mais qui nous paraît comme le dernier recours".

Pour Rachel, 42 ans, "le Président fait de très très beaux discours, mais les pouvoirs publics font tout le contraire c'est insupportable". Les grévistes en appellent désormais à Emmanuel Macron, qui viendra en visite à Strasbourg dimanche 4 novembre.

