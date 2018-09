Germaine Schell, la zadiste de 89 ans qui s’oppose à Vinci

publié le 24/09/2018 à 20:43

Une vaste opération de gendarmerie a eu lieu lundi 10 septembre pour évacuer près de 200 zadistes qui tentaient de s'opposer au démarrage du chantier d'une rocade autoroutière à Kolbsheim près de Strasbourg. Parmi eux se trouvaient Germaine Schell, 89 ans. Ce mardi 25 septembre le tribunal de Strasbourg va rendre sa décision sur la suspension ou non du chantier.



"J’étais là pour que Vinci ne puisse pas rentrer dans la forêt, parce que je voulais protéger la forêt. Les CRS nous ont fait reculer, nous ont gazé, on était vraiment tous dans un état déplorable", retrace Germaine Schell au micro de RTL.



Du haut de ses 89 ans, elle n’a pas hésité à pousser son déambulateur pour protester sur place dès 5h30 du matin le 10 septembre dernier. "Regardez voir tout ce qu’on va détruire (…) Ça va être un désastre. Tout va être défiguré", déplore-t-elle.



"J’étais toute perdue et je ne voyais plus claire"

Si elle a été bousculée par les forces de l’ordre, elle ne veut pas les blâmer pour autant. "Ils font leur métier les CRS, qu’est-ce que vous voulez ? (...) On a eu des coups de pied, et ils nous ont poussé, moi j’avais du mal à tenir ma petite charrette. J’étais toute perdue et je ne voyais plus claire. Il y a plusieurs personnes qui m’ont mis des gouttes dans les yeux (…) là j’ai souffert", explique-t-elle.

Mais pour autant, Germaine Schell compte bien poursuivre le combat. "Je fais un appel à toute la région, jusqu’en Lorraine ! Que tout le monde vienne nous soutenir à Kolbsheim, ce n’est pas loin de Strasbourg. Et les Strasbourgeois, il faut qu’ils reviennent." Et si le projet de rocade n’est pas abandonné, elle reviendra se battre. "Jusqu’à ma mort !", promet-elle.