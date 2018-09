publié le 25/09/2018 à 08:55

Le projet de la rocade de Strasbourg déchaîne les passions. Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg et adjoint au maire, prend la parole en faveur du projet au micro de RTL.



"Cette rocade est nécessaire", juge Robert Herrmann, "nous avons besoins de desserrer l'étau et de dévier les camions". Cet axe de contournement a pour but de désengorger l'A35, l'autoroute qui passe actuellement par le centre de Strasbourg. L'adjoint au maire "craint l'arrêt des travaux, d'autant plus qu'il n'y a pas de plan B".

Les opposants sont confiants sur la décision de justice susceptible de suspendre les travaux. Selon Robert Herrmann, "cette décision est attendue sereinement et elle sera respectée comme telle". La construction de cette rocade est "soutenue par 4 collectivités, et le gouvernement a validé cet équipement comme d’utilité publique", rappelle le président de l'Eurométropole de Strasbourg.