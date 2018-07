publié le 21/07/2018 à 18:58

Les images sont impressionnantes. En plein coeur de l'été, un orage de grêle s'est abattu sur le Haut-Jura, en particulier sur la commune de Morbier. À certains endroits, près de 20 centimètres de grêle se sont accumulés, obligeant les déneigeuses à intervenir pour déblayer partiellement la chaussée. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour l'occasion.



Ludovic, habitant de la commune, n'en revient toujours pas. "Je suis installé dans le Jura depuis 26 ans, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi violent. Cela a commencé par de fortes précipitations qui se sont transformées en beaux grêlons de 2 à 3 centimètres de diamètre", explique-t-il, ajoutant que cet orage a duré "plus de 40 minutes". "Ce qui était impressionnant, c'était les éclairs, le tonnerre, la foudre, le vent qui s'est levé et la température qui a sévèrement chuté en dessous des 10 degrés", conclut-il.

