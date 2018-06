publié le 25/06/2018 à 08:16

Ce printemps 2018 restera dans les mémoires. La France a été touchée par un long épisode d'intempéries, entre le 25 mai et le 14 juin, marqué par plusieurs jours d'orages, de pluie et de grêle, souvent destructeurs. Ainsi, le bilan fait état de 214.000 sinistrés, pour un coût total de 430 millions d'euros de dégâts.



Les dommages ont été très localisés, mais la violence des pluies a entraîné notamment des coulées de boue et des inondations qui ont frappé les maisons, les voitures et les entreprises avec parfois des pannes électriques. L’épisode a été long et certains ont même essuyé plusieurs épisodes d'intempéries de suite.

Mais l’addition est surtout alourdie par les destructions de plusieurs milliers d’hectares de vignes saccagés, ainsi que des champs de colza, de blé et d’orge totalement noyés, alors que les plantations étaient en fleur.

L’année 2018 aura donc été marquée par des orages, mais aussi par des tempêtes et des chutes de neige abondantes en plaine. Notamment en région parisienne, où l’activité économique a été lourdement pénalisée. Tout cela coûte de plus en plus cher aux assureurs. Désormais, ils estiment que les aléas climatiques représentent une facture moyenne de 3 milliards par an.