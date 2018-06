Le Lot en crue à Tonneins (Lot et Garonne) en janvier 2018

et AFP

publié le 06/06/2018 à 11:14

Les intempéries ont fait une nouvelle victime dans le Lot-et-Garonne. Une octogénaire a été retrouvée morte dans une rivière de Casseneuil, où de fortes pluies sont tombées dans la nuit, d'après les pompiers.



Les circonstances et les causes exactes de la mort n'ont pas encore été déterminées. La Lède, affluent du Lot où le corps a été retrouvé, n'avait pas quitté son lit mais son niveau était très élevé, selon la mairie.

