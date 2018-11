publié le 19/11/2018 à 18:42

Les "gilets jaunes" jouent les prolongations. Les blocages ont continué un peu partout en France ce lundi. Moins nombreux que ce week-end, 20.000 personnes se sont toutefois rassemblées sur quelque 350 sites. Des autoroutes, des péages, des stations-service, mais aussi, désormais, des dépôts pétroliers ou des entrepôts logistiques.



Et ces blocages un lundi posent question : qui manifeste ? À Sens, dans l'Yonne, certains "gilets jaunes" n'ont pas beaucoup dormi. "J'ai travaillé de nuit et je suis venue ce matin en sortant du boulot", explique une manifestante. D'autres enfilent le fameux gilet jaune avant d'embaucher. "Moi je travaille cet après-midi donc je suis venue ce matin et cet après-midi je vais aller travailler", confie Anne qui travaille dans une usine. Le but : se relayer. "On s'organise comme ça pour que tout le monde puisse participer sans perdre de journée, sans perdre d'argent", précise-t-elle.

Franck est agent RATP et profite de son jour de congé hebdomadaire pour venir militer. "Je reviendrai demain, c'est sûr. Je viendrai après mon temps de repos parce que je travaille de nuit donc après avoir dormi un peu je viendrai sur le terrain."

Retraité, salarié, indépendant... Ce lundi, le profil des "gilets jaunes" était loin d'être unique.

À écouter également dans ce journal

Justice - Carlos Ghosn, patron de l'alliance Renault - Nissan, a été arrêté ce matin à Tokyo. Il est accusé d'avoir dissimulé certains revenus au fisc et d'avoir utilisé les biens de Nissan à des fins personnelles. L'entreprise réunira son Conseil d'administration jeudi, pour voter le départ de Carlos Ghosn.



Justice - À Rennes, la cour d'appel a tranché : le petit Fañch, âgé d'un an et demi, peut garder le tilde sur le "n" de son prénom. À sa naissance, l'officier d'état civil de Quimper avait refusé de retenir l’orthographe bretonne.



Politique - Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a estimé ce week-end que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes mènerait nécessairement à la GPA et à l'eugénisme. "Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme", a-t-il déclaré devant les militants de Sens Commun.