publié le 29/07/2018 à 19:45

Une opération péage gratuit était menée dimanche 29 juillet en fin d'après-midi sur le péage Sud de Toulouse de l'A61. Il s'agit de la manifestation d'associations de personnes handicapées contre la loi ELAN (Évolution du logement et aménagement numérique). Elles dénoncent l'article 18, à l'origine d'un manque de logements accessibles pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dépendantes.



En effet, les associations considèrent que le passage de logements accessibles de 100 % à 10 % est "une insulte". Par cette action, les associations demandent le retrait de l'article concerné, et sensibilisent les automobilistes, qui semblent réceptifs. L'opération a été menée à l'initiative d'Odile Maurin, la présidente de l'association Handi-Social. Celle-ci a fait savoir au micro de RTL que le défenseur des droits et la commission nationale consultative des droits de l'homme se sont "positionnés contre".

"Le conseil de l'Europe a alerté la France sur la grave régression qu'elle était en train de préparer mais ce gouvernement persiste, dénonce Odile Maurin. Nous lançons donc le mouvement et nous incitons tous nos petits camarades dans toute la France à mener des opérations qui s'attaquent aux intérêts économiques de ce pays. On est face à un gouvernement qui ne s'intéresse qu'à une chose : l'économie, le bien-portant. Les vieux, les handicapés, les malades, les différents ; ils peuvent crever".

À écouter également dans ce journal :

- Tour de France : C'est officiel, le Britannique Geraint Thomas, 32 ans, a remporté la Grande Boucle 2018. La patrouille de France lui a rendu les honneurs en survolant les Champs-Élysées vers 18h20. Après plus de 3.300 km, les coureurs ont disputé ce 29 juillet l'ultime étape sur a plus belle avenue du monde, à Paris.



- SNCF : La pagaille à la gare Montparnasse continue, deux jours après l'incendie d'un poste d'électricité de RTE qui fournissait la gare en énergie. Seulement 1 train sur 2 a pu partir ce dimanche 29 juillet, soit moins de trafic qu'hier.



- Faits divers : Une nouvelle noyade a eu lieu cet été. Une mère et son bébé sont décédés dans le lac de la commune de Mesnil-Saint-Père dans l'Aube, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir.



- Formule 1 : Lewis Hamilton, de l'écurie Mercedes, a remporté ce dimanche 29 juillet après-midi le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Il a désormais 24 points d'avance sur l'Allemand Sebastian Vettel de Ferrari, qui a terminé 2ème, et sur son équipier Finlandais, Kimi Raikkonen, qui complète le podium.