publié le 24/06/2018 à 13:29

Tous les nouveaux immeubles devront-ils désormais disposer d'un ascenseur s'ils comportent au moins trois étages ? C'est en tout cas la volonté de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, selon les informations du JDD, ce 24 juin.



Actuellement, le Code de la construction et de l'habitation impose la construction d'un ascenseur dans les immeubles comprenant au moins quatre niveaux au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.

Selon le JDD, Sophie Cluzel souhaite passer par décret pour mettre en place cette nouvelle réglementation. "On peut faire tous les logements accessibles qu’on veut, s’il n’y a pas d’ascenseur, cela ne sert à rien", estime la secrétaire d'État, qui compte ainsi doubler le nombre de logements "réellement accessibles" aux personnes en situation de handicap.

Une annonce qui intervient dans un contexte tendu, notamment dû à un volet de la loi Élan (Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) Début juin, dans le cadre de cette loi, l'Assemblée nationale a voté le passage de 100% à 10% de logements accessibles aux personnes handicapées dans les constructions neuves.



Sur RTL, Sophie Cluzel avait tenté d'apaiser le monde du handicap en soulignant que "90%" des logements neufs devront être "évolutifs". Si la définition reste assez floue, cela signifie qu'ils devront être rendus plus accessibles ultérieurement via des travaux.