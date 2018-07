Formule 1 : Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie, Gasly 6e

publié le 29/07/2018 à 17:58

Sous le soleil de Budapest, Lewis Hamilton a remporté ce dimanche 29 juillet 2018 le Grand Prix de Hongrie qui se disputait sur le Hungaroring. C’est la cinquième victoire de la saison pour le champion du monde en titre qui signe sa 67e victoire en Grand Prix.



Pour sa deuxième victoire, après celle obtenue une semaine plus tôt en Allemagne, le Britannique n’a jamais été mis en difficulté, faisant quasiment la course en tête durant les 70 tours. La veille et sous une pluie battante, Lewis Hamilton avait décroché la 77e pole position de sa carrière

Hamilton devance Sebastian Vettel et sa Ferrari qui, à cinq tours de l’arrivée, a réussi à passer Valtteri Bottas, frottant au passage l’aileron avant de la Mercedes du Finlandais qui termine 5e. La 3e place du podium de ce Grand Prix de Hongrie revient à Kimi Raikkonen sur Ferrari.

Au classement du Championnat du monde, Hamilton possède désormais 213 points contre 189 à son rival allemand. Cette 12e manche du Championnat du monde a surtout mis en lumière la superbe 6e place du Français Pierre Gasly sur sa Toro Rosso. "J’ai tout donné, cette victoire est incroyable", a-t-il confié sur Canal +. C’est un super résultat pour toute l’équipe avant de partir en vacances."



Le jeune Normand, qui avait réalisé le 6e temps des essais, entre une nouvelle fois dans les points comme Romain Grosjean qui termine 10e sur sa Haas. Parti en 18ème position, le troisième Français, Esteban Ocon, termine 13e dans un contexte un peu particulier puisque son écurie, Force India, a été placée sous administration judiciaire vendredi dernier. Enfin, et pour son 37 anniversaire, l’Espagnol Fernando Alonso termine à une très belle 8e place avec sa Mc Laren. Prochain Grand Prix à Spa en Belgique le dimanche 26 août 2018.