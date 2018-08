Les actualités de 18h : Benjamin Smith devrait être nommé à la tête d'Air France

publié le 16/08/2018 à 18:53

C'est comme si c'était fait. Air France devrait nommer ce jeudi soir Benjamin Smith à la tête de la compagnie française. Le Canadien est l'actuel numéro 2 de la compagnie Air Canada. Il est notamment soutenu par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.



Son nom est évoqué par la presse depuis plusieurs jours pour diriger ce groupe en pleine crise, trois mois après le départ de Jean-Marc Janaillac, désavoué lors d'une consultation des salariés. Bruno Le Maire a estimé, à Ascain (Pyrénées-Atlantiques), que Benjamin Smith, qui "a déjà fait ses preuves dans le secteur aérien", avait un "excellent profil" pour diriger le groupe. Il a ajouté que le représentant de l'État au conseil d'administration voterait en sa faveur ce jeudi 16 août au soir.

Mais l'intersyndicale d'Air France (CGT, FO, SUD, SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF, SNPL, Alter), qui a mené 15 journées de grève depuis février pour les salaires, a fait part de sa plus ferme opposition à la nomination d'un "dirigeant étranger".

Culture : Aretha Franklin s'est éteinte aujourd'hui aux États-Unis. La reine de la soul est décédée à son domicile de Détroit, elle avait 76 ans. Depuis 2010, elle souffrait d'un cancer. Aretha Franklin est un monument de la chanson. En 1968 elle était la personnalité afro-américaine la plus connue au monde juste après Martin Luther King.



International : les familles des quatre victimes françaises de l'effondrement du viaduc de Gênes sont arrivées sur place aujourd’hui. Elles doivent venir reconnaître les corps de leurs proches. Une journée de deuil national a été décrétée en Italie.



International : les migrants secourus par l'Aquarius sont pris en charge par les autorités. Après une visite médicale, ils vont être répartis dans plusieurs pays européens. Le bateau humanitaire, lui, va reprendre le large pour sauver d'autres migrants.



Tennis : 118 ans qu'elles n'avaient pas bougé. Les règles de la Coupe Davis vont officiellement changer. Au programme, une formule plus condensée et une réforme d'ampleur qui n'a pas fait l'unanimité.